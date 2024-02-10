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Здание посольства Украины в Москве могут передать патриотическим организациям

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Здание посольства Украины в Москве предлагают передать российским патриотическим организациям, рассказал RT директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников.
Здание посольства Украины в Москве могут передать патриотическим организациям
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, с такой идеей обращались ещё в прошлом году.

Мельников отметил, что здание не должно простаивать.

«В нём могут располагаться организации, отстаивающие права российских граждан за рубежом, права спортсменов, а также помогающие семьям участников СВО и т.д.», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины.

Дипломат назвала решение Москвы ответным шагом на действия Киева.

В апреле 2023 года Киевский горсовет заявил о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание, напомнил собеседник. Российский МИД обещал ответить на это бесчинство.

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