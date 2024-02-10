ВЦИОМ: 75% россиян готовы проголосовать за Путина, если бы выборы прошли сейчас

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% российских граждан проголосовали бы за кандидата в президенты России Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Соответствующие данные представлены на сайте ВЦИОМ.

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% россиян», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам опроса, 62% опрошенных граждан заявили о планах принять участие в выборах, 14% склоняются к участию. 4% респондентов заявили, что, скорее всего, не пойдут на выборы, 7% — точно не пойдут. Ещё 12% россиян пока не определились с решением.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.