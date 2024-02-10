В промзоне в Петербурге обнаружили взрывчатое вещество

Бесхозный предмет, оказавшийся взрывчатым веществом, обнаружили в промзоне в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, в пятницу, 9 февраля, полиции сообщили об обнаружении бесхозного предмета на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку в Санкт-Петербурге.

«Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», — приводит сообщение РИА Новости.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к делу лиц.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги произошло возгорание релейного шкафа.