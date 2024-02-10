В промзоне в Петербурге обнаружили взрывчатое вещество
- РИА Новости
По данным ведомства, в пятницу, 9 февраля, полиции сообщили об обнаружении бесхозного предмета на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку в Санкт-Петербурге.
«Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», — приводит сообщение РИА Новости.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте оружия.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к делу лиц.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги произошло возгорание релейного шкафа.