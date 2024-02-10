В районе станции Стрельна произошло возгорание релейного шкафа

В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги произошло возгорание релейного шкафа.

Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что на движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД.