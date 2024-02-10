В районе станции Стрельна произошло возгорание релейного шкафа
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
«Зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что на движение поездов инцидент не повлиял.
Ранее Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД.