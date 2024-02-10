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В Амурской области пожарные спасли из огня двух детей

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Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся в городе Тынде Амурской области. Прибывшие на место огнеборцы МЧС России вынесли из горящего строения двух детей.
В Амурской области пожарные спасли из огня двух детей
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ведомства, два ребёнка трёх и пяти лет укрылись от огня в одной из комнат. Спасатели обнаружили их, вынесли из горящего дома и передали врачам. В сообщении уточняется, что причиной пожара стали игры детей с зажигалкой.

«Пожар на 12 кв. м потушили восемь специалистов и три единицы техники МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в Краснодарском крае, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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