В Амурской области пожарные спасли из огня двух детей

Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся в городе Тынде Амурской области. Прибывшие на место огнеборцы МЧС России вынесли из горящего строения двух детей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, два ребёнка трёх и пяти лет укрылись от огня в одной из комнат. Спасатели обнаружили их, вынесли из горящего дома и передали врачам. В сообщении уточняется, что причиной пожара стали игры детей с зажигалкой.

«Пожар на 12 кв. м потушили восемь специалистов и три единицы техники МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в Краснодарском крае, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.