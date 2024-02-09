Четырёхлетний ребёнок погиб при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено дело

Уголовное дело возбудили по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в результате пожара, который произошёл днём 8 февраля в посёлке Венцы Гулькевичского района Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК, в момент пожара в доме находились 51-летний мужчина, а также двое детей в возрасте трёх и четырёх лет. На помощь жильцам пришли соседи. Они помогли вынести трёхлетнего мальчика, после чего прибывшие на место спасатели эвакуировали второго ребёнка.

«Пострадавшие были переданы медикам, однако от полученных повреждений четырёхлетний мальчик скончался в машине скорой. Мужчина и второй ребёнок доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что двух детей, пострадавших при пожаре в пермской Куеде, перевезут в больницу Перми.