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Пострадавших при пожаре в Куеде детей перевезут в больницу Перми

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в пермской Куеде, перевезут в больницу Перми.
Пострадавших при пожаре в Куеде детей перевезут в больницу Перми
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Принято решение перевезти в Пермь двоих детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Ещё один пострадавший останется под наблюдением в Куединской ЦРБ», — сообщил губернатор.

Также Махонин добавил, что дал поручение Минтрудсоцразвития региона оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. При этом главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было поручено разместить людей в манёвренном жилом фонде.

Ранее сообщалось, что пожар на газопроводе в Пермском крае локализован на площади 180 кв. м.

По данным МЧС России, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали на пожаре в пермской Куеде.

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