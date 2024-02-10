Иномарка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Белгороде
- РИА Новости
В сообщении уточняется, что ДТП произошло около 14:40 по мск на улице Энергетиков. Женщина, находясь за рулём автомобиля Haval, совершила наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о матери с годовалым ребёнком, которые погибли в ДТП с грузовиком в Белгородской области.