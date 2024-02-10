RT в Telegram
Подпишись

Иномарка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Белгороде

Короткая ссылка
Авария произошла днём 9 февраля в Белгороде, где иномарка сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Иномарка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Белгороде
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что ДТП произошло около 14:40 по мск на улице Энергетиков. Женщина, находясь за рулём автомобиля Haval, совершила наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о матери с годовалым ребёнком, которые погибли в ДТП с грузовиком в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить