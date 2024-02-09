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Мать с годовалым ребёнком погибли в ДТП с грузовиком в Белгородской области

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Смертельное ДТП произошло днём 9 февраля на 95-м км автодороги Новый Оскол с Валуйки — Ровеньки в Вейделевском районе Белгородской области, где столкнулись Kia Rio и «ГАЗон Next». В результате ДТП погибли женщина — водитель седана и её годовалая дочь.
Мать с годовалым ребёнком погибли в ДТП с грузовиком в Белгородской области
  • РИА Новости

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, получившая водительские права три недели назад женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со среднетоннажным грузовиком.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Девочку с травмами доставили в медучреждение, где она впоследствии скончалась.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно об аварии в Барнауле, где водитель «УАЗ Патриот» сбил супругов на пешеходном переходе.

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