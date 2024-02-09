Мать с годовалым ребёнком погибли в ДТП с грузовиком в Белгородской области
- РИА Новости
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, получившая водительские права три недели назад женщина допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со среднетоннажным грузовиком.
В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Девочку с травмами доставили в медучреждение, где она впоследствии скончалась.
«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — указывается в сообщении.
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