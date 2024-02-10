Депутат Фёдоров: масштаб работы по иноагентам ещё не развёрнут в полном объёме
- РИА Новости
«По общему характеру законодательства у нас обращение доходов или имущества для цели преступления, либо в данном случае против российских интересов, должно влиять на сокращение этого имущества и этих доходов», — напомнил депутат.
По его словам, необходимо лишить иноагентов возможности использования своих доходов против России.
«При этом надо учитывать, что сам масштаб работы по иноагентам — он ещё не развёрнут в том объёме, который предусматривает закон об иностранных агентах», — добавил Фёдоров.
В заключение парламентарий обратил внимание на то, что граждане России отрицательно относятся к людям, которые «согласились обслуживать иностранное государство против российских интересов».
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы считают, что иноагенты должны быть лишены всех источников доходов в России.