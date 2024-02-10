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Депутат Фёдоров: масштаб работы по иноагентам ещё не развёрнут в полном объёме

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с RT заявил о важности лишения иноагентов возможности использования своих доходов против России.
Депутат Фёдоров: масштаб работы по иноагентам ещё не развёрнут в полном объёме
  • РИА Новости

«По общему характеру законодательства у нас обращение доходов или имущества для цели преступления, либо в данном случае против российских интересов, должно влиять на сокращение этого имущества и этих доходов», — напомнил депутат.

По его словам, необходимо лишить иноагентов возможности использования своих доходов против России.

«При этом надо учитывать, что сам масштаб работы по иноагентам — он ещё не развёрнут в том объёме, который предусматривает закон об иностранных агентах», — добавил Фёдоров.

В заключение парламентарий обратил внимание на то, что граждане России отрицательно относятся к людям, которые «согласились обслуживать иностранное государство против российских интересов».

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы считают, что иноагенты должны быть лишены всех источников доходов в России.

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