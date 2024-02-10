Учёные создали новые материалы для уникальных бронежилетов, необходимых в СВО
В интервью РИА Новости он подчеркнул, что к бронежилетам предъявляются очень высокие требования.
«Они (учёные. — RT) сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», — сказал Красников.
Ранее специалисты Обуховского завода создали новый дрон-конвертоплан «Настасья», опытный образец которого представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024.