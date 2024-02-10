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Учёные создали новые материалы для уникальных бронежилетов, необходимых в СВО

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Российские учёные во время СВО быстро смогли разработать материалы, которые позволили создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что к бронежилетам предъявляются очень высокие требования.

«Они (учёные. — RT) сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех», — сказал Красников.

Ранее специалисты Обуховского завода создали новый дрон-конвертоплан «Настасья», опытный образец которого представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024.

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