Турэксперт Осипова высказалась о спросе на туры в Таиланд

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о спросе на туры в Таиланд.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что 2023 год стал для Таиланда удачным, такая же динамика отмечается и в 2024 году.

По словам эксперта, особо выгодным для страны является февраль, что связано с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в Таиланд поедут туристы из КНР и других стран Азии. Кроме того, турпоток вырастет благодаря российским путешественникам, поскольку в конце февраля в России начинаются школьные каникулы.

Также Осипова рассказала, что по сравнению с показателями за конец 2023 года произошло некоторое снижение цен.

«В общем средний чек снизился на 15—20%, но сейчас в Таиланде высокий сезон, поэтому некоторые отели подняли цены», — добавила она.

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