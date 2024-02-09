Турэксперт Осипова высказалась о спросе на туры в Таиланд
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В беседе с «Радио 1» она отметила, что 2023 год стал для Таиланда удачным, такая же динамика отмечается и в 2024 году.
По словам эксперта, особо выгодным для страны является февраль, что связано с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в Таиланд поедут туристы из КНР и других стран Азии. Кроме того, турпоток вырастет благодаря российским путешественникам, поскольку в конце февраля в России начинаются школьные каникулы.
Также Осипова рассказала, что по сравнению с показателями за конец 2023 года произошло некоторое снижение цен.
«В общем средний чек снизился на 15—20%, но сейчас в Таиланде высокий сезон, поэтому некоторые отели подняли цены», — добавила она.
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