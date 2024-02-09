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Турэксперт Осипова высказалась о спросе на туры в Таиланд

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о спросе на туры в Таиланд.
Турэксперт Осипова высказалась о спросе на туры в Таиланд
  • Gettyimages.ru
  • © Andrea Pistolesi

В беседе с «Радио 1» она отметила, что 2023 год стал для Таиланда удачным, такая же динамика отмечается и в 2024 году.

По словам эксперта, особо выгодным для страны является февраль, что связано с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в Таиланд поедут туристы из КНР и других стран Азии. Кроме того, турпоток вырастет благодаря российским путешественникам, поскольку в конце февраля в России начинаются школьные каникулы.

Также Осипова рассказала, что по сравнению с показателями за конец 2023 года произошло некоторое снижение цен.

«В общем средний чек снизился на 15—20%, но сейчас в Таиланде высокий сезон, поэтому некоторые отели подняли цены», — добавила она.

Ранее доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков дал рекомендации, как подготовиться к акклиматизации на отдыхе.

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