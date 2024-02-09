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Число ДТП с пострадавшими в Подмосковье снизилось в 2023 году

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Количество ДТП с пострадавшими в Московской области снизилось в 2023 году.
Число ДТП с пострадавшими в Подмосковье снизилось в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как заявил глава ведомства Алексей Гержик, в регионе произошло 3956 аварий, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Количество пострадавших снизилось на 2%, число погибших — на 7%.

Положительная динамика отмечается на региональных и муниципальных дорогах.

Самыми частыми видами ДТП с пострадавшими в области в 2023 году названы наезды на стоящие машины и столкновения.

Ранее сообщалось, что в Службу помощи при ДТП Подмосковья обратились почти 289 тыс. раз в 2023 году.

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