В Службу помощи при ДТП Подмосковья обратились почти 289 тысяч раз в 2023 году

Служба помощи при ДТП Московской области приняла почти 289 тыс. обращений от граждан в течение 2023 года.

Было отработано более 144 тыс. автомобильных аварий без пострадавших, передаёт телеканал «360» со ссылкой на данные регионального Минтранса.

«Участникам более 59 тыс. аварий помощь в оформлении оказали в Центрах помощи при ДТП, а свыше 29 тыс. аварий оформили по Европротоколу», — уточнил зампредседателя правительства области, глава Минтранса Алексей Гержик.

Он также отметил, что благодаря работе службы время нахождения попавших в аварию машин на дороге сократилось с трёх часов до 40 минут.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.