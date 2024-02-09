Психолог Касьяненко посоветовала лечить РПП комплексно

Психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко посоветовала лечить это заболевание комплексно.

«РПП — болезнь серьёзная, её надо лечить в комплексе, поскольку здесь связано очень много факторов: и эндокринология, и нужно проверять гормоны, и ментальное здоровье», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, важно разобраться, почему человек ищет опору в еде, а не в себе.

Как отметила Касьяненко, людям с РПП нужна ментальная и физическая помощь.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.