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Россияне назвали усилитель руля одной из самых нужных опций в автомобиле

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Согласно новому исследованию, самыми необходимыми опциями в автомобиле россияне считают гидро- или электроусилитель руля, а также подушки безопасности.
Россияне назвали усилитель руля одной из самых нужных опций в автомобиле
  • Gettyimages.ru
  • © Rebecca Nelson

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Усилитель руля и подушки безопасности получили по 92,2% голосов.

Второе место занимает центральный замок (89,1%). За кондиционер или климат-контроль отдали голоса 89% респондентов.

Также в список попали электростеклоподъёмники (86,3%), противотуманные фары (78,7%), антипробуксовочная система (77,8%) и дисковые тормоза задних колёс (76,6%).

Ранее сообщалось, что количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России в январе 2024 года составило 381,7 тыс., что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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