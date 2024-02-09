В Кирове обсудили программу мероприятий ко Дню молодёжи
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В областном правительстве сообщили, что мероприятия пройдут на разных площадках города, пишет istochnik.online.
В Кочуровском парке планируется фестиваль ЗОЖ, а в парке им. Кирова — фестиваль уличной культуры с соревнованиями по скейтбордингу, брейкингу и мастер-классами.
Кроме того, в Александровском саду предлагается устроить большой семейный пикник.
По словам Барминова, основной площадкой станет Октябрьский проспект, где пройдёт праздничный концерт.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля.