В Кирове обсудили программу мероприятий ко Дню молодёжи

Министр молодёжной политики Кировской области Георгий Барминов рассказал о концепции празднования Дня молодёжи в Кирове 29 июня.

В областном правительстве сообщили, что мероприятия пройдут на разных площадках города, пишет istochnik.online.

В Кочуровском парке планируется фестиваль ЗОЖ, а в парке им. Кирова — фестиваль уличной культуры с соревнованиями по скейтбордингу, брейкингу и мастер-классами.

Кроме того, в Александровском саду предлагается устроить большой семейный пикник.

По словам Барминова, основной площадкой станет Октябрьский проспект, где пройдёт праздничный концерт.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля.