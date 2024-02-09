В Петербурге Троицкий мост подсветят в честь китайского Нового года
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Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Губернатор Александр Беглов заявил, что в городе уже в десятый раз проводится фестиваль «Китайский Новый год — весёлый праздник весны». По его словам, в 2024 году мероприятие посвящено 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений и перекрёстным годам двух стран.
«Также в знак дружбы между нашими народами и как дань уважения китайским партнёрам мы включаем специальное световое оформление Троицкого моста», — добавил губернатор.
Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.