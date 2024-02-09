В Екатеринбурге начались работы по реконструкции берегов Исети

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о начале масштабной реконструкции берегов реки Исети.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил мэр, в первую очередь работы проведут по левому (восточному) берегу. Там обустроят новую систему освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны отдыха.

Проект планируется сдать в ноябре 2025 года.

Ранее главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что после завершения реставрационных работ в цехах Московско-Александровской железной дороги XIX века в районе Пресни там откроются детский сад на 100 мест и начальная школа на 150 учеников.