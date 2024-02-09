В Екатеринбурге начались работы по реконструкции берегов Исети
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил мэр, в первую очередь работы проведут по левому (восточному) берегу. Там обустроят новую систему освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны отдыха.
Проект планируется сдать в ноябре 2025 года.
Ранее главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что после завершения реставрационных работ в цехах Московско-Александровской железной дороги XIX века в районе Пресни там откроются детский сад на 100 мест и начальная школа на 150 учеников.