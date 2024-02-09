В Москве детсад и школу впервые откроют в историческом индустриальном здании

Главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что после завершения реставрационных работ в цехах Московско-Александровской железной дороги XIX века в районе Пресни там откроются детский сад на 100 мест и начальная школа на 150 учеников.

Об этом пишет газета «Известия».

Открытие школы запланировано на 2029 год. Что касается детского сада, то он откроется в бывшем цеху постройки 1870—1900 годов площадью 2,2 тыс. кв. м, которая входит в комплекс из четырёх объектов культурного наследия.

«Проект уникальный, в том числе тем, что сейчас это единственное в Москве образовательное учреждение, запланированное к открытию в здании — памятнике промышленной архитектуры», — отметил Кузнецов.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.