В Москве детсад и школу впервые откроют в историческом индустриальном здании
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Об этом пишет газета «Известия».
Открытие школы запланировано на 2029 год. Что касается детского сада, то он откроется в бывшем цеху постройки 1870—1900 годов площадью 2,2 тыс. кв. м, которая входит в комплекс из четырёх объектов культурного наследия.
«Проект уникальный, в том числе тем, что сейчас это единственное в Москве образовательное учреждение, запланированное к открытию в здании — памятнике промышленной архитектуры», — отметил Кузнецов.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.