В аварийном доме в Челябинской области крыша рухнула под тяжестью снега
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии района.
«Дом деревянный, кровля шиферная. В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 (20 кв. м)», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
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