В аварийном доме в Челябинской области крыша рухнула под тяжестью снега

В аварийном доме Катав-Ивановска Челябинской области под тяжестью снега рухнула крыша.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии района.

«Дом деревянный, кровля шиферная. В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 (20 кв. м)», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

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