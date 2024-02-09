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В аварийном доме в Челябинской области крыша рухнула под тяжестью снега

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В аварийном доме Катав-Ивановска Челябинской области под тяжестью снега рухнула крыша.
В аварийном доме в Челябинской области крыша рухнула под тяжестью снега
  • Gettyimages.ru
  • © Pavol Klimek

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии района.

«Дом деревянный, кровля шиферная. В результате снеговой нагрузки частично обрушилась кровля над квартирой №4 (20 кв. м)», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил об аномально холодной погоде в Москве в предстоящие выходные дни.

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