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Синоптик Вильфанд рассказал об аномально холодной погоде в Москве

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил об аномально холодной погоде в Москве в предстоящие выходные дни.
Синоптик Вильфанд рассказал об аномально холодной погоде в Москве
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Специалист отметил, что температура в столице прогнозируется на 10—12 градусов ниже нормы.

«В Москве аномально холодная погода и сегодня, и в субботу. Температуры будут просто близки к экстремально высоким, на 10—12 градусов ниже нормы. Если конкретно, в ночь на пятницу будет -15...-20 °С, а дневные температуры — -10...-15 °С. В ночь на субботу ожидается -22...-24 °С, по области до -27 °С. Днем тоже будет от -11...-13 °С, по области до -15 °С. В воскресенье такая же холодная погода», — рассказал Вильфанд.

По его словам, осадков в выходные не ожидается. 

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о рекордных сугробах в Москве.

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