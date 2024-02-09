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В Госдуме предложили ввести надбавку для учителей «Основ безопасности» — ветеранов СВО

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила привлечь к ведению уроков «Основы безопасности и защита Родины» ветеранов боевых действий, прежде всего участников СВО, а также ввести для таких учителей надбавки и другие меры поддержки.
В Госдуме предложили ввести надбавку для учителей «Основ безопасности» — ветеранов СВО
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову.

Как считает депутат, педагоги-ветераны должны получить в школах особый статус, для чего предлагается создать федеральную программу «Герой для школы», в рамках которой ветеранов будут бесплатно учить в педвузах, а после трудоустройства в школу на должность педагога — доплачивать им по 5000 рублей в месяц первые десять лет, а затем — федеральную надбавку в размере МРОТ в каждом конкретном регионе.

Со своей стороны, в Минпросвещения ответили, что «приветствуют и поддерживают проекты, направленные на знакомство детей и молодёжи с защитниками Родины, в частности путём вовлечения ветеранов боевых действий в процессы обучения и воспитания в образовательных организациях».

В ведомстве также поддержали введение федеральных доплат педработникам из числа участников СВО.

«Мы планируем обратиться к председателю правительства с предложением заложить средства на данные выплаты в бюджете на 2025 год», — рассказали в аппарате Лантратовой.

Ранее сообщалось, что учебник по курсу «Основы безопасности и защита Родины» появится в России.

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