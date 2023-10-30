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Кравцов: учебник по курсу «Основы безопасности и защита Родины» появится в России

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Единый учебник по предмету «Основы безопасности и защита Родины» появится в России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он напомнил, что с 1 сентября 2024 года школьный предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».

«Внедрение всех изменений будет поэтапным, включая повышение квалификации педагогов. Сейчас сформирована рабочая группа, которая приступила к доработке программы ОБЖ и разработке единого учебника», — рассказал Кравцов в интервью Луганскинформцентру.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила в беседе с НСН, что с этого года Минпросвещения приняло ряд ключевых решений в сфере образования.

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