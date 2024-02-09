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В России приставы взыскали 93 млрд рублей с ограниченных в выезде должников

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Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) России в 2023 году взыскала 93 млрд рублей с граждан, которым временно ограничили право выезда из страны из-за задолженностей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

По данным ведомства, постановления о временном ограничении права на выезд должников из страны действовали в рамках 6 млн исполнительных производств.

Там также уточнили, что число россиян, попавших в число невыездных из-за накопившихся долгов, достигло к новому, 2024 году 8 млн человек. Это стало абсолютным максимумом за 15 лет.

В Москве с января по декабрь 2023 года вынесено 742 тыс. постановлений об ограничении права выезда за пределы России, отметили в пресс-службе.

Все взысканные средства были перечислены банкам, другим взыскателям и в российский бюджет.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что российским гражданам в рамках процедуры внесудебного банкротства списали более 6 млрд рублей.

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