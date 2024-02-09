Собянин рассказал о поддержке промышленных предприятий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году более 800 столичных промышленных предприятий получили поддержку.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов», — написал Собянин.

Он также отметил, что они включат субсидии на компенсацию части процентных платежей по инвесткредитам, льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, льготные инвестиционные кредиты, офсетные контракты.

«У 70 предприятий есть статус промышленного комплекса. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Также резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» имеют право на значительные льготы», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».