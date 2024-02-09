Дело возбудили по факту стрельбы по маршрутке в центре Смоленска
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Смоленской области, автомобиль, в сторону которого был произведён выстрел, следовал по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. В результате инцидента никто не пострадал.
«В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального СК, проводится детальный осмотр места происшествия», — отметили в ведомстве.
Ранее поступила информация, что после инцидента со стрельбой в Смоленске перекрыли движение транспорта.