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Дело возбудили по факту стрельбы по маршрутке в центре Смоленска

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Уголовное дело возбудили после того, как неизвестный произвёл выстрел в сторону маршрутного автобуса в центре Смоленска. Произошедшее квалифицировали как покушение на убийство.
Дело возбудили по факту стрельбы по маршрутке в центре Смоленска
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Смоленской области, автомобиль, в сторону которого был произведён выстрел, следовал по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. В результате инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального СК, проводится детальный осмотр места происшествия», — отметили в ведомстве.

Ранее поступила информация, что после инцидента со стрельбой в Смоленске перекрыли движение транспорта.

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