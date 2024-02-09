В центре Смоленска неизвестный открыл стрельбу по маршрутному автобусу

В Смоленске в районе проспекта Гагарина неизвестный выстрелил в проезжавшую маршрутку, на месте работают сотрудники полиции.

Об этом пишет местное издание SmolNarod.

В сообщении говорится, что на одном из микроавтобусов видны повреждения. Данных о пострадавших не поступало.

Отмечается, что в районе происшествия перекрыли движение транспорта.

По неподтверждённой информации, злоумышленник мог стрелять из окна здания.

В пресс-службе регионального управления МВД при этом сообщили, что в полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство. Сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают подробности произошедшего.