В центре Смоленска неизвестный открыл стрельбу по маршрутному автобусу
- globallookpress.com
Об этом пишет местное издание SmolNarod.
В сообщении говорится, что на одном из микроавтобусов видны повреждения. Данных о пострадавших не поступало.
Отмечается, что в районе происшествия перекрыли движение транспорта.
По неподтверждённой информации, злоумышленник мог стрелять из окна здания.
В пресс-службе регионального управления МВД при этом сообщили, что в полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство. Сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают подробности произошедшего.