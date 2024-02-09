RT в Telegram
Подпишись

В центре Смоленска неизвестный открыл стрельбу по маршрутному автобусу

Короткая ссылка
В Смоленске в районе проспекта Гагарина неизвестный выстрелил в проезжавшую маршрутку, на месте работают сотрудники полиции.
В центре Смоленска неизвестный открыл стрельбу по маршрутному автобусу
  • globallookpress.com

Об этом пишет местное издание SmolNarod.

В сообщении говорится, что на одном из микроавтобусов видны повреждения. Данных о пострадавших не поступало.

Отмечается, что в районе происшествия перекрыли движение транспорта.

По неподтверждённой информации, злоумышленник мог стрелять из окна здания.

В пресс-службе регионального управления МВД при этом сообщили, что в полицию поступило сообщение от водителя маршрутки о том, что неизвестный повредил его транспортное средство. Сотрудники полиции на месте происшествия устанавливают подробности произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить