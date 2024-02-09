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RT: житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день

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Житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день, местные жители обратились за помощью к губернатору Воронежской области Александру Гусеву на его странице в соцсети.
RT: житель Воронежа выгуливает сразу 50 собак ежедневно по несколько раз в день
  • Gettyimages.ru
  • © K_Thalhofer

Оксана Попова, одна из местных жительниц, рассказала RT, что собачник — Юрий Шаманин, местный владелец приюта.

«О прогулках там с детьми и речи нет. Это берег водохранилища... Его приют находится на левом берегу. Но выгуливать собак по замёрзшему водохранилищу — это маразм. А потом каждое лето нам наши службы рапортуют, сколько заразы в нашем водохранилище», — сообщила собеседница RT.

Её поддержала и другая местная жительница Надежда Терехова, по словам которой «собаки жрут друг друга».

«Выгуливает он их не по правилам — десятки собак без поводков и намордников. Раз они едят друг друга, что с людьми могут сделать?» — отметила она.

Сам Юрий Шамарин заявил RT, что якобы ещё в 1994 году просил власти построить приют, но в итоге организовал его сам и сейчас у него не хватает сотрудников.

«В приюте 1,4 тыс. собак, ко мне всё несут и несут бездомных. Земля не оформлена по закону, а кто-нибудь дал мне законно кусок земли, когда я просил помочь? Я гуляю с 50 собаками... А им в клетках сидеть? Им надо резвиться, бегать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Тверской области организовали проверки по факту нападения бездомной собаки на женщину.

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