В Тверской области проводят проверки по факту нападения собаки на женщину
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Инцидент произошёл в Нелидове 6 февраля. Пострадавшая госпитализирована.
«В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в региональной прокуратуре.
Также проверки проводят областные СУ СК России и УМВД России.
Ранее сообщалось, что СК проведёт проверку инцидента с нападением собаки на ребёнка в Перми.