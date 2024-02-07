В Тверской области проводят проверки по факту нападения собаки на женщину

В Тверской области организовали проверки по факту нападения бездомной собаки на женщину.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Инцидент произошёл в Нелидове 6 февраля. Пострадавшая госпитализирована.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в региональной прокуратуре.

Также проверки проводят областные СУ СК России и УМВД России.

Ранее сообщалось, что СК проведёт проверку инцидента с нападением собаки на ребёнка в Перми.