СК проведёт проверку инцидента с нападением собаки на ребёнка в Перми

Следственный комитет России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту нападения собаки на девочку в Орджоникидзевском районе Перми.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверку начали после публикаций в СМИ. В них сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Родственник ребёнка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.