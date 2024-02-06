СК проведёт проверку инцидента с нападением собаки на ребёнка в Перми
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Проверку начали после публикаций в СМИ. В них сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Родственник ребёнка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.