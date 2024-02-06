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СК проведёт проверку инцидента с нападением собаки на ребёнка в Перми

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Следственный комитет России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту нападения собаки на девочку в Орджоникидзевском районе Перми.
СК проведёт проверку инцидента с нападением собаки на ребёнка в Перми
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверку начали после публикаций в СМИ. В них сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Родственник ребёнка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.

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