Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения собак на ребёнка в Коми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в социальных сетях появилось сообщение жительницы Ухты о том, что её несовершеннолетняя дочь подверглась нападению стаи бездомных собак.

Как утверждается, одна из собак несколько раз укусила ребёнка за ноги, а также порвала одежду.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области выплатят компенсацию мальчику за укус бездомной собаки.