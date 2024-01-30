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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения собак на ребёнка в Коми

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в социальных сетях появилось сообщение жительницы Ухты о том, что её несовершеннолетняя дочь подверглась нападению стаи бездомных собак. 

Как утверждается, одна из собак несколько раз укусила ребёнка за ноги, а также порвала одежду.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области выплатят компенсацию мальчику за укус бездомной собаки.

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