Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения собак на ребёнка в Коми
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, в социальных сетях появилось сообщение жительницы Ухты о том, что её несовершеннолетняя дочь подверглась нападению стаи бездомных собак.
Как утверждается, одна из собак несколько раз укусила ребёнка за ноги, а также порвала одежду.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области выплатят компенсацию мальчику за укус бездомной собаки.