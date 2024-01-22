В Тюменской области выплатят компенсацию мальчику за укус бездомной собаки

Суд Тюменской области обязал региональное управление ЖКХ выплатить компенсацию морального вреда мальчику, которого укусила бездомная собака.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в феврале 2023 года в посёлке Новотуринский. В результате нападения собаки ребёнок получил раны обеих голеней.

В качестве компенсации морального вреда мальчику выплатят 50 тыс. рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей.