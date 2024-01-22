В Тюменской области выплатят компенсацию мальчику за укус бездомной собаки
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Инцидент произошёл в феврале 2023 года в посёлке Новотуринский. В результате нападения собаки ребёнок получил раны обеих голеней.
В качестве компенсации морального вреда мальчику выплатят 50 тыс. рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей.