RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей

Короткая ссылка
В Катав-Ивановске завели уголовное дело по факту нападения стаи собак на местных жителей, заявили в региональном СУ СК России.
В Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым в январе текущего года на территории города Катав-Ивановск Челябинской области бродячие собаки неоднократно нападали на местных жителей, причиняя им телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Дело возбудили по статье о халатности.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить