В Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей

В Катав-Ивановске завели уголовное дело по факту нападения стаи собак на местных жителей, заявили в региональном СУ СК России.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым в январе текущего года на территории города Катав-Ивановск Челябинской области бродячие собаки неоднократно нападали на местных жителей, причиняя им телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Дело возбудили по статье о халатности.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка.