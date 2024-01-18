В Челябинской области завели дело по факту нападения собак на жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым в январе текущего года на территории города Катав-Ивановск Челябинской области бродячие собаки неоднократно нападали на местных жителей, причиняя им телесные повреждения», — заявили в ведомстве.
Дело возбудили по статье о халатности.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка.