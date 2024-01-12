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Омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка

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Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело по факту нападения собак на восьмилетнего мальчика в Старом Кировске.
Омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка
  • РИА Новости

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передаёт gorod55.ru.

По предварительным данным, несколько собак напали на ребёнка во дворе дома по адресу: ул. Мельничная, 58в. Мальчик получил телесные повреждения.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и виновных лиц, прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после нападения собак на 53-летнюю женщину в Воронеже.

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