Омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка
- РИА Новости
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передаёт gorod55.ru.
По предварительным данным, несколько собак напали на ребёнка во дворе дома по адресу: ул. Мельничная, 58в. Мальчик получил телесные повреждения.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и виновных лиц, прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после нападения собак на 53-летнюю женщину в Воронеже.