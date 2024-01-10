СК возбудил уголовное дело после нападения собак на женщину в Воронеже

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения собак на 53-летнюю женщину из Воронежа.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлёкшим нападение беспризорных собак на 53-летнюю женщину в Ленинском районе города Воронежа», — отмечается в Telegram ведомства.

Уточняется, что пострадавшая с полученными телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия.

Ранее в Самаре было возбуждено дело по факту сообщений о нападении собаки на девушку.