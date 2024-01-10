RT в Telegram
Подпишись

СК возбудил уголовное дело после нападения собак на женщину в Воронеже

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения собак на 53-летнюю женщину из Воронежа.
СК возбудил уголовное дело после нападения собак на женщину в Воронеже
  • РИА Новости

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами уполномоченных органов, повлёкшим нападение беспризорных собак на 53-летнюю женщину в Ленинском районе города Воронежа», — отмечается в Telegram ведомства.

Уточняется, что пострадавшая с полученными телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия.

Ранее в Самаре было возбуждено дело по факту сообщений о нападении собаки на девушку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить