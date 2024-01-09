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В Самаре возбуждено дело по факту сообщений о нападении собаки на девушку

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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту сообщений о нападении собаки на девушку. Об этом информирует СУ СК России по Самарской области.
В Самаре возбуждено дело по факту сообщений о нападении собаки на девушку
  • РИА Новости

«Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что около станции метро «Кировская» на девушку напали собаки. По данному факту территориальным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

3 января сообщалось, что собака напала на семилетнюю девочку в Кировском районе Томска.

В декабре в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку.

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