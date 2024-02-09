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Три учёных Подмосковья удостоились звания «Заслуженный деятель науки»

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В Московской области трём сотрудникам Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста присвоили почётные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Три учёных Подмосковья удостоились звания «Заслуженный деятель науки»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам заместителя председателя правительства области Екатерины Зиновьевой, предприятие «имеет колоссальный опыт работы и научно-исследовательский потенциал».

Звания присвоены доктору сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику отдела Центра Владимиру Двалишвили, доктору биологических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Центра Абилову Ахмеду Имаш-оглы и доктору сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику института Чабаеву Магомеду.

В январе президент России Владимир Путин вручил почётную грамоту нейроучёному, главе Института когнитивных исследований СПбГУ профессору Татьяне Черниговской.

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