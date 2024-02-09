Три учёных Подмосковья удостоились звания «Заслуженный деятель науки»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.
По словам заместителя председателя правительства области Екатерины Зиновьевой, предприятие «имеет колоссальный опыт работы и научно-исследовательский потенциал».
Звания присвоены доктору сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику отдела Центра Владимиру Двалишвили, доктору биологических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Центра Абилову Ахмеду Имаш-оглы и доктору сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику института Чабаеву Магомеду.
В январе президент России Владимир Путин вручил почётную грамоту нейроучёному, главе Института когнитивных исследований СПбГУ профессору Татьяне Черниговской.