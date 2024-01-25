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Путин наградил почётной грамотой нейроучёного, профессора Татьяну Черниговскую

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Президент России Владимир Путин вручил почётную грамоту нейроучёному, главе Института когнитивных исследований СПбГУ профессору Татьяне Черниговской.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить почётной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о награждении троих сотрудников образовательной сферы из Ставропольского края.

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии в Кремле вручил государственную награду заведующему травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александру Шерстобитову за помощь жителям ДНР.

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