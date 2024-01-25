Путин наградил почётной грамотой нейроучёного, профессора Татьяну Черниговскую

Президент России Владимир Путин вручил почётную грамоту нейроучёному, главе Института когнитивных исследований СПбГУ профессору Татьяне Черниговской.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить почётной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о награждении троих сотрудников образовательной сферы из Ставропольского края.

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии в Кремле вручил государственную награду заведующему травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александру Шерстобитову за помощь жителям ДНР.