Путин наградил почётной грамотой нейроучёного, профессора Татьяну Черниговскую
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить почётной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о награждении троих сотрудников образовательной сферы из Ставропольского края.
Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии в Кремле вручил государственную награду заведующему травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александру Шерстобитову за помощь жителям ДНР.