Юрист подтвердил сходство логотипов «Русфонда» и «Службы поддержки»

Логотип медийного проекта Ильи Красильщика «Служба поддержки»* имеет «признаки сходства до степени смешения» с эмблемой «Русфонда». Такое заключение сделал патентный юрист Кирилл Митягин после анализа брендов по запросу RT. В редакции ранее обратили внимание на совпадения в символике двух организаций. В самом «Русфонде» в ответ на письмо RT подтвердили наличие права на товарный знак, но комментировать ситуацию отказались.

RT обратил внимание, что созданная экс-редактором «Афиши», а впоследствии одним из руководителей «Медузы»** Ильёй Красильщиком «Служба поддержки» использует логотип, напоминающий бренд известной благотворительной организации «Русфонд».

В разговоре с RT партнёр юридической фирмы Nevsky IP Law, патентный поверенный Кирилл Митягин подтвердил схожесть графических знаков, назвав их «сходными до степени смешения».

«Оба обозначения представляют собой руку с одинаковым направлением движения. Также похожа сама отрисовка — чёрно-белая картинка, выполненная единой линией», — пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что в случае подачи «Русфондом» претензии будет оцениваться комплекс факторов, в том числе «анализ видов деятельности, примеры использования и интенсивность этого использования».

Однако и в этом случае у потенциального иска фонда в суде достаточно оснований для того, чтобы выиграть процесс.

«На наш взгляд, с учетом одинаковой сферы деятельности (двух организаций. — RT) высока вероятность, что суд признает данные обозначения сходными до степени смешения», — подытожил Митягин.

RT обратился в «Русфонд» с просьбой прокомментировать выводы эксперта. Генеральный директор организации Сергей Амбиндер в переписке с редакцией подчеркнул, что логотип фонда «является зарегистрированным в РФ товарным знаком, охраняемым в РФ», однако от оперативных комментариев отказался.

«О ситуации с совпадением в указанный срок не можем прокомментировать указанную ситуацию», — заключил Сергей Амбиндер.

«Русфонд» создан отцом Сергея Амбиндера журналистом Львом Амбиндером и ИД «Коммерсантъ» в 1996 году. Изображение руки на логотипе «Русфонда» связано с историей ныне не существующего здания в Москве, в котором ранее располагалась редакция «Коммерсанта». Вход в неё украшала дверь с бронзовой рукоятью в виде раскрытой для рукопожатия ладони.

Фонд ранее использовал этот символ в качестве своего логотипа в реалистичном дизайне, а в 2010-х заменил на более стилизованный вариант, который был запатентован к 2017 году. Годовые сборы «Русфонда» по итогам последней доступной отчётности за 2022 год составляли более 1,5 млрд рублей. Организация входит в 15 крупнейших благотворительных фондов РФ.

«Служба поддержки» оперирует в том же благотворительном сегменте, что и «Русфонд», однако позиционирует себя как ресурс, «посвящённый людям, пострадавшим от войны, которую Россия развязала в Украине». Логотип проекта представлен на сайте и в соцсетях.

RT обратился в «Русфонд» с просьбой прокомментировать выводы эксперта, однако к моменту публикации ответа не получил.

Ранее RT сообщал, что открытый Ильёй Красильщиком проект «Служба поддержки» получил от иностранных спонсоров €785 тыс. в 2022 году. Сам Красильщик заочно приговорен в России к восьми годам заключения по делу о фейках о ВС России.

* Организация признана нежелательной Минюстом РФ.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ.