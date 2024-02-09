ОП России создаст чёрный список российских блогеров на YouTube
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Об этом он рассказал в ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».
«Общественная палата сейчас в том числе начинает работать над чёрным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — цитирует его ТАСС.
По его словам, данный шаг является частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети. Также в рамках программы будет продумываться комплекс мер по мотивации российских блогеров к выбору российских платформ.
Малькевич отметил, что в первую часть соответствующего перечня попадут работающие с детской аудиторией.
Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3500 человек.