ОП России создаст чёрный список российских блогеров на YouTube

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что ОП начинает работу над созданием чёрного списка российских блогеров, имеющих каналы на видеохостинге YouTube.

Об этом он рассказал в ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».

«Общественная палата сейчас в том числе начинает работать над чёрным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данный шаг является частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети. Также в рамках программы будет продумываться комплекс мер по мотивации российских блогеров к выбору российских платформ.

Малькевич отметил, что в первую часть соответствующего перечня попадут работающие с детской аудиторией.

Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3500 человек.