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Wildberries заявила о штатной работе склада в Электростали, где произошла драка

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Склад Wildberries в Электростали работает в штатном режиме после конфликта между сотрудниками.
Wildberries заявила о штатной работе склада в Электростали, где произошла драка
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«В настоящее время конфликт между платформенными занятыми урегулирован. Пострадавших нет, товар не повреждён», — заявили там.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали.

Около десяти человек были доставлены в местное отделение полиции. В компании также заявили, что будет проведено внутреннее расследование.

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