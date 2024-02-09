Wildberries заявила о штатной работе склада в Электростали, где произошла драка
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Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«В настоящее время конфликт между платформенными занятыми урегулирован. Пострадавших нет, товар не повреждён», — заявили там.
Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали.
Около десяти человек были доставлены в местное отделение полиции. В компании также заявили, что будет проведено внутреннее расследование.