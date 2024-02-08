Прокуратура начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали

Прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали.

«Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время суток на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Wildberries подтвердили RT, что на их складе произошла массовая драка работников и охранников, начато внутреннее расследование.

В конце января стало известно, что компания Wildberries собирается открыть на территории Ленинградской области новый распределительный центр. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава компании Татьяна Бакальчук.