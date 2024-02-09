Таксист распылил баллончик на беременную женщину и ребёнка в Петербурге

Беременная жительница Санкт-Петербурга и пятилетний ребёнок пострадали в результате нападения водителя такси. Мужчина распылил им в лицо содержимое газового баллона.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл вечером 8 февраля на парковке ТРК «Сити Молл» в Приморском районе города. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Известно, что нападение было совершено в ходе конфликта, детали которого не сообщаются.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который распылил содержимое газового баллона лицо водителю «скорой».