Таксист распылил баллончик на беременную женщину и ребёнка в Петербурге
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Как сообщает 78.ru, инцидент произошёл вечером 8 февраля на парковке ТРК «Сити Молл» в Приморском районе города. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Известно, что нападение было совершено в ходе конфликта, детали которого не сообщаются.
Ранее в Петербурге задержали мужчину, который распылил содержимое газового баллона лицо водителю «скорой».