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В Петербурге задержан мужчина, брызнувший баллончиком в лицо водителю скорой

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Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который распылил в лицо водителю скорой помощи газ из баллончика. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге задержан мужчина, брызнувший баллончиком в лицо водителю скорой
  • РИА Новости

По данным правоохранителей, всё произошло в Приморском районе города. Мужчина брызнул газовым баллончиком в сторону водителя скорой помощи, который привёз медиков на вызов. После этого злоумышленник скрылся в подъезде.

Пострадавший с химическим ожогом глаз обратился в больницу, его осмотрели и отпустили после оказания помощи.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо трём полицейским.

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