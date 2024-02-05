В Петербурге задержан мужчина, брызнувший баллончиком в лицо водителю скорой

Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который распылил в лицо водителю скорой помощи газ из баллончика. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, всё произошло в Приморском районе города. Мужчина брызнул газовым баллончиком в сторону водителя скорой помощи, который привёз медиков на вызов. После этого злоумышленник скрылся в подъезде.

Пострадавший с химическим ожогом глаз обратился в больницу, его осмотрели и отпустили после оказания помощи.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо трём полицейским.