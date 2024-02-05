В Петербурге задержан мужчина, брызнувший баллончиком в лицо водителю скорой
- РИА Новости
По данным правоохранителей, всё произошло в Приморском районе города. Мужчина брызнул газовым баллончиком в сторону водителя скорой помощи, который привёз медиков на вызов. После этого злоумышленник скрылся в подъезде.
Пострадавший с химическим ожогом глаз обратился в больницу, его осмотрели и отпустили после оказания помощи.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).
Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо трём полицейским.