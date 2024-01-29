СК: в центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо трём полицейским

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что в центре столицы злоумышленник использовал перцовый баллончик против трёх полицейских.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

«По данным следствия, 28 января 2024 года фигурант, находясь около входа одной из столичных гостиниц, расположенных на улице Охотный ряд в городе Москве, распылил в лица трёх сотрудников полиции жидкость из перцового баллона», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после применения баллончика он ещё толкнул одного из сотрудников полиции.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее Следственный комитет Москвы заявил об аресте мужчины, который напал с ножом на полицейского в столице.