На Балтфлоте рассказали об учениях морской авиации
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В учениях принимают участие около 20 лётных экипажей.
Дозаправка в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78 осуществляется как днём, так и ночью, одиночно и в составе пар самолётов.
Данная способность позволяет расширить радиус действия авиации, в том числе перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.
Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.