На Балтфлоте рассказали об учениях морской авиации

В Калининградской области морская авиация Балтийского флота отрабатывает один из самых сложных видов лётной подготовки — дозаправку самолётов в воздухе.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В учениях принимают участие около 20 лётных экипажей.

Дозаправка в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78 осуществляется как днём, так и ночью, одиночно и в составе пар самолётов.

Данная способность позволяет расширить радиус действия авиации, в том числе перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.