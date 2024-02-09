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На Балтфлоте рассказали об учениях морской авиации

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В Калининградской области морская авиация Балтийского флота отрабатывает один из самых сложных видов лётной подготовки — дозаправку самолётов в воздухе.
На Балтфлоте рассказали об учениях морской авиации
  • © mil.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В учениях принимают участие около 20 лётных экипажей.

Дозаправка в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78 осуществляется как днём, так и ночью, одиночно и в составе пар самолётов.

Данная способность позволяет расширить радиус действия авиации, в том числе перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.

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