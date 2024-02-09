В России на 9% выросли продажи отопительного оборудования в декабре 2023 года

В России в декабре 2023 года спрос на отопительные устройства вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Отмечается, что спрос на такие товары значительно повысился в городах с мягким климатом: в Краснодаре (+32%), Воронеже (+22%), Ростове-на-Дону (+18%).

В городах с более холодным климатом продажи техники для обогрева, напротив, снизились: в Перми (-50%), Челябинске (-44%), Волгограде (-28%), Нижнем Новгороде (-27%), Омске (-8%).

В Москве спрос на отопительное оборудование увеличился на 16%, в Санкт-Петербурге — на 35%, в Екатеринбурге — на 24%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России на 90% выросли продажи товаров для умного дома.