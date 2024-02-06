Продажи товаров «умной» техники в России выросли на 90% в 2023 году

Новое исследование показало, что в 2023 году в России на 90% выросли продажи товаров для «умного» дома.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota.

Так, чаще всего в прошлом году россияне покупали смарт-розетки (рост на 52%) и датчики температуры и влажности (+88%).

Кроме того, на 35% вырос спрос на центры управления «умным» домом, на «умные» лампы и светильники — 14%.

Продажи «умных» колонок возросли в 2,3 раза.

Наибольшей популярностью в 2023 году товары для «умного» дома пользовались у жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области.

Ранее доктор медицинских наук Алексей Эрлих предупредил, что умные часы и другие подобные устройства не помогут в диагностике мерцательной аритмии и других сердечных патологий.