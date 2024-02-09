Более четверти россиян оказывают частные услуги

Новое исследование показало, что 27% принявших в нём участие россиян оказывают частные услуги. Для 22% из них это подработка, а для 5% — основная работа.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».

Среди тех, кто оказывает частные услуги, 18% заняты в сфере бытовых услуг, 17% — в строительстве, 15% — в сфере дизайна, 14% — образования.

Ещё 7% участников опроса оказывают частные услуги в области транспорта, 4% — медицины, 42%, отметившие раздел «Другое», заняты в сферах туризма, красоты и кулинарии.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.